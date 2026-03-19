Прогноз погоды с 20 по 29 марта в Запорожье помогает горожанам планировать свои дела и пребывание на открытом воздухе, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте sinoptik.ua, прогноз погоды с 20 по 29 марта в Запорожье предполагает преимущественно прохладные утренники и теплые дни.

20 марта днем ​​температура поднимется до +12°, а ночью опустится до +3°. Влажность будет колебаться от 50% до 93%, ветер будет оставаться слабым – от 3,3 до 4,5 м/с, а вероятность осадков практически нулевая.

21 марта ожидается облачная погода в течение дня, температура днем ​​поднимется до +10°, а ночью будет оставаться на уровне +6°.

22 марта небо будет пасмурным, температура будет колебаться от +5° до +10°. 23 марта на город снова опустятся облака, но сильных изменений температуры не прогнозируют - днем ​​до +12°, ночью +6°.

24 марта утром и днем ​​ожидается облачная погода с температурой до +14°, а к вечеру небо прояснится. 25 марта облачность сохранится, но к вечеру возможны прояснения, днем ​​столбики термометров поднимутся до +15°, ночью до +7°.

26 марта утренний час порадует ясным небом, однако уже с середины дня облака затянут город, днем ​​температура до +16°, ветер слабый, 2,8–3,7 м/с.

27 марта в облцентре ожидается облачная погода в течение дня, днем ​​температура поднимется до +15°, а ночью останется на уровне +8°.

28 и 29 марта город будет оставаться под пасмурным небом, днем ​​температура будет колебаться около +16°, а ночью опустится до +8°. Ветер и влажность будут оставаться в пределах средних показателей, осадков не прогнозируется.

Жителям советуют учитывать прогноз погоды с 20 по 29 марта в Запорожской области при планировании прогулок и работе на открытом воздухе.

