Обнародованы дополнительные графики отключений света в Полтавской области на 20 марта.

В Полтавской области 20 марта будут действовать графики отключения света, связанные с проведением плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваобленерго».

Энергетики уже обнародовали обновленные графики отключений света в Полтавской области на 20 марта. Временные перебои с электроснабжением необходимы для выполнения технического обслуживания сетей и поддержки их стабильной и бесперебойной работы в дальнейшем.

С 8 до 17 часов свет будут выключаться для выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения. Электричество исчезнет в следующих населенных пунктах:

с.Маркивка улицы:

Тараса Шевченко (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

с.Свичкареве улицы:

Мыколы Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодижна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкильна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрия Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25)

С 8 до 17 часов будут продолжаться ограничения в селе Стари Санжары из-за выполнения работ в сетях. Электричество выключат на следующих улицах:

Андрия Геращенка (б. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),

пров.Багнянськый (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15),

пров.Вузькый (б. 1, 2, 3, 4, 5),

пров.Зеленый (б. 1, 2, 4),

Катерыны Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Луговый (б. 2, 2-Б, 3, 4, 7, 8),

пров.Мыколы Середы (б. 1, 15),

пров.Мырный (б. 4, 6),

пров.Молодижный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7а, 10, 12, 13),

Набережна (б. 1, 2, 5),

пров.Озерный (б. 1, 3),

Олександра Янка (б. 1, 2а, 5, 7),

пров.Решетныка (б. 1),

пров.Ричковый (б. 1, 2, 4, 5, 6а, 7, 8, 10),

пров.Сонячный (б. 2, 4),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113а, 117, 119, 119-А, 121, 123, 125А, 127, 131, 133, 135),

пров.Травневый (б. 1, 2, 3, 5, 9),

пров.Тупый (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Феофила Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21),

пров.Яблуневый (б. 2, 3, 5).

