В Киевской области 20 марта запланированы временные отключения электроэнергии, которые затронут только отдельные населенные пункты региона, сообщает Politeka.net.

Информацию о графиках ограничений обнародовали несколько территориальных общин на основе данных «Киевских региональных электросетей».

Причиной графиков отключения света в Киевской области на 202 марта станут плановые профилактические работы на электросетях. Цель этих мероприятий — обслуживание оборудования, повышение надежности работы сетей и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

С 08:00 до 17:00 часов в селе Гоголив будут продолжаться отключения на следующих улицах:

Галагана Грыгория, Грушевського, Зоряна, Калюка, Кыивська, Шевченка, Артема, Возеднання, Жердовська, Квитнева, Кильцева, Орлыка Пылыпа, Хутирська, Яворныцького Дмытра, Замкова, Преображенська, Ромашкы Отамана, Франка, Ярослава Мудрого.

С 08:00 до 17:00 в селе Русанив будут действовать дополнительные графики отключения электричества на следующих улицах:

Вышнева, Гайова, Горихова, Дворецька, Довженка, Жовтнева, Каштанова, Кыивська, Набережна, Нова, Оболонська, Окружна, Партызанська, Пасична, Перемогы, Першотравнева, Польова, Прывитна, Прылужна, Прылуцька, Садова, Селыщанська, Сенькивська, Трубижська, Хамбира, Шевченка, Садовый (пров.).

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Свет будут выключать с 08:00 до 17:00 в городе Переяслав по следующим адресам:

Берла Арсения — 1А, 1Б, 7, 12, 14

Героив Чорнобыля — 2, 6, 14, 18, 20

Коломийця Володымыра — 2А

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25

Лесыка Анатолия — 3, 13, 15, 32

Ляскоронського Васыля — 1, 2, 4, 5, 7

Михновськых Братив — 27

Мицкевыча Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26

Мищанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14

Пасична — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33б, 33А, 33Б, 33в, 35, 35Б, 37, 39

Пидварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

Берла Арсения (пров.) — 1, 2, 3, 4, 8

Ляскоронського Васыля (пров.) — 2, 5, 7

Борысовське поле — 1, 81, 83А, 85, 87

Дощова — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 36, 40, 43, 44А

Заплавна — 97

Сичовых Стрильцив — 1, 3, 5, 6, 8, 14, 18

Теплычна — 4, 41

Ярмаркова — 74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74а/1, 74В, 74Л, 103, 105, 107, 111, 115, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 140, 142, 143, 178.

