Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области призвана сделать поездки более быстрыми и безопасными.

В Чорткове действует новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, сообщает Politeka.

Городской транспорт перешел на полностью безналичный расчет, что позволяет пассажирам платить проезд по карточкам или специальным льготным носителям.

Проект реализовало киевское ООО «Easy Soft», установившее автоматизированную платформу для учета пассажиропотока и контроля финансовых операций в реальном времени. Новые валидаторы расположены у передней и задней дверей автобусов, что ускоряет посадку и уменьшает очереди.

Для оплаты достаточно приложить банковскую карту с бесконтактной функцией или «Карту чортковянина». После сигнала валидатора операция считается завершенной. Ранее выданные карты остаются действительными, а новые оформляются только при первом обращении или замене.

В скором времени планируется запуск электронного билета с возможностью пополнения через терминалы EasyPay. Постепенное расширение системы охватит маршруты сел Чортковской общины, где сохраняется наличный расчет. После установки валидаторов пассажиры смогут пользоваться только картами.

Цифровой формат позволяет унифицировать учет средств, повысить прозрачность сделок и оптимизировать контроль перевозок. При движении автобусов будут проверять факт оплаты с помощью мобильных устройств контролеров.

Пассажирам советуют ознакомиться с правилами пользования новой системой во избежание недоразумений во время поездок. Эксперты отмечают, что введение электронного расчета будет способствовать более современной и удобной транспортной инфраструктуре.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области призвана сделать поездки быстрее, безопаснее и прозрачнее для всех жителей общины.

