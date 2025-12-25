Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предусматривает возможность получения единовременной соцподдержки.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках государственной программы «Зимняя поддержка», сообщает Politeka.

Правительство в 2025 году решило продолжить практику в прошлом году и снова предоставить финансовую соцпомощь социально уязвимым категориям населения на период зимних холодов.

Речь идет о разовой денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области в размере 6500 гривен, которая имеет целевое назначение.

Средства можно использовать исключительно на приобретение лекарственных средств, теплой одежды, обуви и других вещей, необходимых для переживания холодного времени года.

Право на одноразовую выплату в размере 6,5 тысячи гривен имеют отдельные категории граждан. В частности, это дети из малообеспеченных семей, дети и лица с инвалидностью, несовершеннолетние, находящиеся на попечении или попечении, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц.

Также денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предусмотрена для одиноких пенсионеров, принадлежащих к социально уязвимым группам.

Подать заявку на получение соцподдержки можно двумя способами: онлайн через приложение «Дія» или офлайн, обратившись в отделение Пенсионного фонда Украины.

В случае личного обращения в Пенсионный фонд необходимо прийти в любое отделение ПФУ, иметь заранее открытую «Дія.Картку» или другую карточку со специальным счетом. Специалисты помогут оформить заявку и передадут данные по начислению средств.

Онлайн-подача заявки осуществляется через приложение «Дія». Для этого нужно зайти в раздел «Сервисы», выбрать направление «Зимняя поддержка», найти соответствующую программу и подтвердить наличие «Дія.Картки».

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.