Аналитики отмечают, что тенденция к удорожанию продуктов может продолжиться из-за дефицита в Киеве.

Дефицит продуктов в Одесской области наблюдается на отечественный товар, это произошло из-за проблем, с которыми столкнулись фермеры, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали аналитики и отметили главные проблемы рынка.

Украинские производители картофеля пока не способны обеспечить бесперебойные поставки этого овоща в течение всего года, в связи с чем страна остается зависимой от импорта. Основная причина такой ситуации — ограниченные возможности послеуборочной инфраструктуры и слабое развитие перерабатывающей отрасли.

Ключевым фактором проблемы эксперты называют острую нехватку современных картофелехранилищ. В результате значительная часть урожая ежегодно теряется: до 4 миллионов тонн картофеля либо портится во время хранения, либо используется как корм для животных, что существенно снижает экономическую эффективность производства. То есть складывается ситуация, когда дефицит продукции в Одесской области и других регионах возникает не из-за плохого урожая, а из-за нехватки хранилищ.

Существенным фактором стабильности производства картофеля есть развитие современных хранилищ и систем орошения. При отсутствии инвестиций в эти направления, а также из-за нестабильных урожаев, обусловленных погодными условиями, Украина вынуждена и дальше импортировать овоч из Польши, стран Балтии, Германии и Франции.

Отдельной проблемой остается недостаточное развитие перерабатывающей отрасли. Для сравнения, в Бельгии из 6,5 млн. тонн выращенного картофеля на переработку направляется 5,7 млн. В Украине же при ежегодном производстве 8–9 млн. тонн перерабатывается около 300 тыс., из которых до 100 тыс. используется для изготовления чипсов и около 200 тыс. — для производства крахмала.

Производство картофеля фри в Украине практически отсутствует, что приводит к ежегодному импорту 20–25 тыс. тонн готовой продукции.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одессе: где платят более 25 000 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.