В Запорожье продолжают работать пункты, где время от времени доступны бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически предоставляются в разных районах города через гуманитарные штабы и благотворительные организации, сообщает Politeka.

Речь идет о предоставлении бесплатных продуктов для ВПЛ, пенсионеров, многодетных семей, лиц с инвалидностью и малообеспеченных семей в Запорожье.

В то же время графики выдачи и условия участия могут изменяться, поэтому горожанам рекомендуют регулярно проверять информацию на официальных сайтах и ​​страницах в социальных сетях.

Одно из направлений помощи обеспечивает Гуманитарный штаб, работающий с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00 в разных районах города.

Пункты приема граждан действуют в Александровском районе в помещении КО «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ на ул. Гоголя, д.60, в Заводском районе – на ул. Рыночная, дом. 2.

Кроме этого, в городе работает Благотворительный фонд «Каритас», оказывающий гуманитарную и психологическую поддержку людям, пострадавшим от войны, а также одиноким пожилым людям и тяжелобольным.

Организация также обеспечивает безвозмездный уход на дому для пожилых людей и людей с инвалидностью. Детали можно уточнить по телефонам +380503224600 и +380678018896 или на сайте www.caritas.ua.

Еще одним источником поддержки является Help ЗП ЮА, фонд гуманитарной помощи жителям города. Обращение принимают по телефонам +38048518151458 и +380504545600.

Следует учитывать, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются в зависимости от наличия ресурсов, поэтому количество наборов может быть ограничено.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.