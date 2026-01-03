По оценке эксперта, в 2026 году схожая ценовая динамика будет вырастать, к тому же будет дефицит отчечественных продуктов в Харькове.

В январе 2026 года на рынке ожидается подорожание ряда товаров, кроме того, возможен дефицит отечественных продуктов в Харькове и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко.

Аналитик отмечает, что ситуация на рынке продуктов свинины, вероятно, будет оставаться относительно стабильной благодаря импортным поставкам, покрывающим внутренние потребности. В то же время цены на говядину могут и дальше расти, следуя общей динамике мясного рынка, что обусловлено дефицитом поголовья крупного рогатого скота в Харькове.

"Несмотря на достаточное предложение животного белка на внутреннем рынке, на конечную стоимость продукции будут давить отключение электроэнергии и постепенное увеличение стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, непосредственно влияющего на себестоимость курятины", - добавляет он.

По оценке эксперта, в 2026 году схожая ценовая динамика сохранится и в молочном секторе. Несмотря на относительную стабильность закупочных цен на молочное сырье, производители сливочного масла и сыра не планируют снижать отпускные цены.

Это связано с необходимостью удерживать рентабельность производства и закладывать дополнительные затраты на обеспечение работы предприятий в зимний период, в частности использование генераторов.

Отдельно специалист обращает внимание на дальнейший рост цен на хлебобулочные изделия. Даже при высоких урожаях зерновых в 2025 году и стабильной ситуации на мировых рынках зерна, стоимость этой продукции продолжит постепенно повышаться. Основными факторами остаются значительные затраты на энергоносители, переработку и сложную логистику, которые оказывают существенное влияние на структуру себестоимости.

Источник: Главред.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.