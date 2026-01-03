За оцінкою експерта, у 2026 році подібна цінова динаміка зростатиме, до того ж буде дефіцит вітчизняних продуктів у Харкові.

В січні 2026 року на ринку очікується подорожчання низки товарів, крім того можливий дефіцит вітчизняних продуктів у Харкові та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Аналітик зазначає, що ситуація на ринку продуктів свинини, ймовірно, залишатиметься відносно стабільною завдяки імпортним поставкам, які покривають внутрішні потреби. Водночас ціни на яловичину можуть і надалі зростати, наслідуючи загальну динаміку м’ясного ринку, що зумовлено дефіцитом поголів’я великої рогатої худоби у Харкові.

"Незважаючи на достатню пропозицію тваринного білка на внутрішньому ринку, на кінцеву вартість продукції тиснутимуть відключення електроенергії та поступове збільшення вартості кормів, зокрема соняшникового шроту, що безпосередньо впливає на собівартість курятини", - додає він.

За оцінкою експерта, у 2026 році подібна цінова динаміка збережеться і в молочному секторі. Попри відносну стабільність закупівельних цін на молочну сировину, виробники вершкового масла та твердих сирів не планують знижувати відпускні ціни.

Це пов’язано з необхідністю утримувати рентабельність виробництва та закладати додаткові витрати на забезпечення роботи підприємств у зимовий період, зокрема на використання генераторів.

Окремо фахівець звертає увагу на подальше зростання цін на хлібобулочні вироби. Навіть за умов високих урожаїв зернових у 2025 році та стабільної ситуації на світових ринках зерна, вартість цієї продукції продовжить поступово підвищуватися. Основними чинниками залишаються значні витрати на енергоносії, переробку та складну логістику, які суттєво впливають на структуру собівартості.

