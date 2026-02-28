В Пенсионном фонде отмечают, что специальную субсидию для пенсионеров в Запорожье можно получать одновременно с жилищной субсидией.

Субсидия для пенсионеров в Запорожье на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива предоставляется по личному заявлению, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ. В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на субсидию и как ее оформить.

Сумма пособия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, учитывая совокупный доход семьи за предыдущий календарный год. В то же время, минимальная социальная норма твердого топлива установлена ​​на уровне 2 тонн в год.

В Пенсионном фонде отмечают, что эту субсидию для пенсионеров в Запорожье можно получать одновременно с жилищной субсидией на оплату коммунальных услуг - электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Право на помощь имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории страны.

Ключевые условия для назначения этой льготы – отсутствие централизованного отопления и невозможность обогревать жилье природным газом или электроэнергией.

Подать заявление на эту помощь можно двумя способами. Лично через сервисные центры Пенсионного фонда, органы местного самоуправления или ЦНАПы. Дистанционно через портал электронных услуг ПФУ, сайт Минсоцполитики или портал «Действие».

Для оформления необходимо подготовить: заявление и декларацию установленного образца, договор аренды жилья (при наличии), копию договора о реструктуризации долгов за коммунальные услуги (если есть), а также справку о доходах при отсутствии данных в государственных реестрах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и кому доступны свободные места.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: украинцы получат ежемесячную надбавку более чем в 2 тысячи, кто в списке.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Запорожье: где будут платить от 22 тысяч гривен.