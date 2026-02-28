Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу, сообщает Politeka.

В общинах Киевской области действуют новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Местные власти объясняют, что изменения обусловлены ростом затрат на энергию, обслуживание оборудования и зарплаты персонала.

В Ставищенском территориальном обществе кубометр воды стоит 30,54 грн без НДС и 36,65 грн с налогом, водоотвод – 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с налогом. Актуальные тарифы обнародованы на официальном портале общества и через публичные объявления.

Заместитель поселкового головы контролирует соблюдение новых расценок. Местное ЖКУ подчеркивает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает реальным расходам предприятия и гарантирует бесперебойное водоснабжение.

Власти советуют жителям заранее планировать расходы, следить за сообщениями и оплачивать счета. Для социально уязвимых граждан предусмотрены льготы и государственная помощь, чтобы смягчить финансовую нагрузку.

Эксперты отмечают, что своевременное планирование платежей помогает избежать долгов и поддерживает стабильную работу инфраструктуры.

Местные жители призывают внимательно следить за изменениями и своевременно реагировать на новые расценки

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.