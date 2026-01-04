Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве сопровождаются комплексной поддержкой.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются в рамках проекта Emergency Appeal благотворительного фонда Каритас, сообщает Politeka.

Программа призвана поддержать внутренне перемещенных лиц и пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Внутри перемещенные граждане могут получить абонементы на горячие обеды каждый день, кроме выходных. Меню формируется по высоким стандартам питания, ежедневно разное, питательное и вкусное. Спрос остается стабильно высоким, что подтверждают очереди желающих получить помощь.

Чтобы воспользоваться услугой на 30 дней, необходимо зарегистрироваться непосредственно на месте и предоставить паспорт, ИНН, справку ВПЛ и документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости. Обеды выдают с 13:00 до 14:00, оплата не предусмотрена.

Программа охватывает многодетные семьи, беременных и кормящих матерей, людей с инвалидностью I–II группы, одиноких лиц старше 60 лет, а также одиноких родителей или опекунов несовершеннолетних детей.

Кроме бесплатного питания, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве сопровождаются комплексной поддержкой. В рамках проекта переселенцы и пенсионеры могут получить социальные консультации, помощь в оформлении документов и другие формы поддержки.

Отдельной инициативой фонда является «Благотворительная столовая», которая обеспечивает горячими блюдами не только ВПЛ, но и бездомных, помогая решить проблему нехватки питания в городе.

Каритас отмечает, что проект позволяет не только обеспечить базовые потребности, но и поддержать социальную активность, снизить риск изоляции и придать людям ощущение стабильности в сложных условиях.

Прием заявлений осуществляется в соответствии с установленным порядком и зависит от наличия свободных мест. Зарегистрированные лица получают абонементы на питание и доступ ко всем дополнительным услугам проекта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: куда идти за помощью.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: как оформить выплату зимней поддержки.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко поползли вверх, подробности.