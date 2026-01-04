Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві супроводжуються комплексною підтримкою.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються в межах проєкту Emergency Appeal благодійного фонду Карітас, повідомляє Politeka.

Програма покликана підтримати внутрішньо переміщених осіб та людей похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Внутрішньо переміщені громадяни можуть отримати абонементи на гарячі обіди щодня, крім вихідних. Меню формується за високими стандартами харчування, щодня різне, поживне та смачне. Попит залишається стабільно високим, що підтверджують черги охочих отримати допомогу.

Щоб скористатися послугою на 30 днів, необхідно зареєструватися безпосередньо на місці та надати паспорт, ІНН, довідку ВПО та документ, що підтверджує належність до категорії вразливості. Обіди видають з 13:00 до 14:00, оплата не передбачена.

Програма охоплює багатодітні сім’ї, вагітних і годуючих матерів, людей з інвалідністю I–II групи, самотніх осіб старше 60 років, а також одиноких батьків або опікунів неповнолітніх дітей.

Крім безкоштовного харчування, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві супроводжуються комплексною підтримкою. У межах проєкту переселенці та пенсіонери можуть отримати соціальні консультації, допомогу в оформленні документів та інші форми підтримки.

Окремою ініціативою фонду є «Благодійна їдальня», яка забезпечує гарячими стравами не тільки ВПО, а й безпритульних, допомагаючи вирішити проблему нестачі харчування у місті.

Карітас наголошує, що проєкт дозволяє не лише забезпечити базові потреби, а й підтримати соціальну активність, зменшити ризик ізоляції та надати людям відчуття стабільності у складних умовах.

Прийом заяв здійснюється відповідно до встановленого порядку та залежить від наявності вільних місць. Зареєстровані особи отримують абонементи на харчування і доступ до всіх додаткових послуг проекту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: куди йти по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: як оформити виплату зимової підтримки.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: ціни різко поповзли вгору, подробиці.