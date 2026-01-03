Теперь бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют однократно.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове доступны в рамках инициативы благотворительного проекта «Еда Харьковчанам», информирует Politeka.net.

Соответствующие сведения обнародованы на официальной платформе организации.

Программа направлена ​​на поддержку жителей города, оказавшихся в сложных социально-бытовых обстоятельствах. В рамках проекта помощь получают внутренне перемещенные лица, люди преклонного возраста, а также семьи с несколькими детьми и граждане с низким уровнем дохода.

Основу поддержки составляют продуктовые наборы. Помимо питания пакеты могут содержать средства личной гигиены и предметы первой необходимости, что позволяет частично покрыть ежедневные потребности домохозяйств.

Чтобы использовать программу, необходимо пройти предварительную электронную регистрацию. Анкету представляют через официальный сайт или страницы проекта в социальных сетях. После обработки заявки заявителя информируют о дате и месте выдачи.

Получение производится лично в определенном пункте. Предусмотрена возможность передачи свертка через доверенное лицо при наличии соответствующих документов. Доставка по почте или курьеру не осуществляется.

Теперь бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляются единовременно, однако формат может меняться в зависимости от ресурсов и количества обращений. Организаторы рекомендуют следить за официальными сообщениями, чтобы вовремя узнавать дальнейшие этапы поддержки.

Жителям советуют заранее готовить документы и планировать посещение пунктов выдачи, чтобы получить помощь без задержек.

