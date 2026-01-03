Наразі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надають одноразово.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові доступні в межах ініціативи благодійного проєкту «Їжа Харків’янам», інформує Politeka.net.

Відповідні відомості оприлюднені на офіційній платформі організації.

Програма спрямована на підтримку жителів міста, які опинилися у складних соціально-побутових обставинах. У межах проєкту допомогу отримують внутрішньо переміщені особи, люди поважного віку, а також родини з кількома дітьми й громадяни з низьким рівнем доходу.

Основу підтримки становлять продуктові набори. Окрім харчування, пакунки можуть містити засоби особистої гігієни та предмети першої необхідності, що дозволяє частково покрити щоденні потреби домогосподарств.

Щоб скористатися програмою, необхідно пройти попередню електронну реєстрацію. Анкету подають через офіційний сайт або сторінки проєкту в соціальних мережах. Після опрацювання заявки заявника інформують про дату й місце видачі.

Отримання відбувається особисто у визначеному пункті. Передбачена можливість передачі пакунка через довірену особу за наявності відповідних документів. Доставка поштою або кур’єром не здійснюється.

Наразі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надають одноразово, однак формат може змінюватися залежно від ресурсів і кількості звернень. Організатори рекомендують стежити за офіційними повідомленнями, щоб вчасно дізнаватися про подальші етапи підтримки.

Мешканцям радять заздалегідь готувати необхідні документи та планувати відвідування пунктів видачі, щоб отримати допомогу без затримок.

