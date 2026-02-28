Аналитики отмечают, что индексация пенсий с 1 марта в Одесской области поможет снизить социальное неравенство.

С 1 марта 2026 г. в Украине запланирована индексация пенсий с 1 марта в Одесской области на 12,1%, передает Politeka.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил об этом во время Часа вопросов Правительству в Верховной Раде. Повышение касается всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

"Эта индексация на 12,1% превышает прошлогодний индекс инфляции на 4% и охватывает абсолютно всех получателей пенсий", - отметил министр.

Улютин добавил, что основанием для повышения явилась стабильность финансов Пенсионного фонда. Впервые за многие годы фонд начал год с утвержденным сбалансированным бюджетом, что гарантирует предсказуемость выплат миллионам украинцев.

«Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год бездефицитен и составляет более 1,2 триллиона гривен. Это обеспечивает стабильность более 10 миллионов пенсионеров», — подчеркнул он.

Средняя пенсия в 2026 году составляет около 6 500 гривен, однако значительное количество получателей имеет выплаты меньше. Именно поэтому индексация является частью комплексной реформы системы.

«Мы не можем считать этот уровень достаточным: более 4,3 миллионов украинцев получают пенсию ниже 6 тысяч гривен», — добавил министр.

По словам Дениса Улютина, Министерство уже завершило подготовку новой модели пенсионной системы и финализует соответствующий законопроект, чтобы гарантировать долгосрочную стабильность и справедливость выплат.

Аналитики отмечают, что индексация пенсий с 1 марта в Одесской области поможет снизить социальное неравенство и поддержать покупательную способность пожилых граждан в регионе.

