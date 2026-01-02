Подорожание продуктов в Кировоградской области оказало большое влияние на основные категории продуктов питания, в частности бакалея, молочную продукцию и овощи, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Среднемесячные цены выросли, что отражает сезонные факторы и повышение затрат на логистику.

Среди бакалейных товаров больше всего изменилась стоимость пшена. Средняя цена килограмма в декабре 2025 составила 33,05 грн. В магазинах Auchan товар стоит 33,90, а Megamarket предлагает 32,20. По сравнению с ноябрем рост составил 2,65.

Молочка также демонстрирует тенденцию к удорожанию. Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% (300 г) в среднем стоит 98,96 грн. Самые доступные предложения предоставляют Metro и Novus – 95,50 и 95,99 соответственно, а Megamarket продает за 105,40. По сравнению с прошлым месяцем средняя стоимость выросла на 5,53.

Овощи продолжают удерживать высокий уровень стоимости. Перец болгарский желтый стоит 287,73 грн. за килограмм в среднем. В Megamarket его продают по 332,10, Novus предлагает 269,00, а Auchan – 262,10. Рост по сравнению с ноябрем достиг 85,73, что отражает сезонную нехватку и колебания поставок.

Эксперты советуют потребителям планировать покупки заранее, сравнивать цены в разных точках и выбирать оптимальные предложения. Удорожание продуктов в Кировоградской области продолжает формировать дополнительное финансовое давление на домохозяйства, особенно тех, кто регулярно покупает базовые продукты для семьи.

Кроме того, аналитики отмечают, что в январе 2026 года возможен дальнейший рост цен на крупы и сезонные овощи, поэтому следует следить за официальными объявлениями супермаркетов и динамикой рынка.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.