Графики отключения света в Киевской области на 12 марта коснутся отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничениях обнародовали несколько территориальных общин области, опираясь на данные «Киевских региональных электросетей».

Графики отключения света в Киевской области на 12 марта вводятся из-за профилактических работ. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах города Переяслав. Электричества не будет с 08:30 до 19:30 по адресам:

Берла Арсения — 1, 1А, 1Б, 7, 12, 14

Героив Чорнобыля — 2, 6, 14, 18, 20

Коломийця Володымыра — 2А

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25

Лесыка Анатолия — 3, 13, 15

Ляскоронського Васыля — 1, 2, 4, 7

Михновськых Братив — 27

Мицкевыча Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26

Мищанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14

Пасична — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33б, 33А, 33Б, 33в, 35, 35Б, 37, 39

Пидварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

пров. Берла Арсения — 1, 2, 3, 4, 8

пров. Ляскоронського Васыля — 2, 5, 7

С 8 до 19 часов будут также выключать электричество. Ограничения вводятся в поселке Велыка Дымерка, в домах по следующим адресам:

ул. Бобрыцька, Броварська, Залиська, Паркова, Польова, Промыслова.

Кроме этого, в связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии 12.03.2026 года с 11:00 до 19:00 в селе Даныливка по улице Ярослава Мудрого.

