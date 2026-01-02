Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відчутно вплинуло на основні категорії харчів, зокрема бакалію, молочну продукцію та овочі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Середньомісячні ціни зросли, що відображає сезонні фактори та підвищення витрат на логістику.

Серед бакалійних товарів найбільше змінилася вартість пшона. Середня ціна кілограма у грудні 2025 року склала 33,05 грн. У магазинах Auchan товар коштує 33,90, а Megamarket пропонує 32,20. Порівняно з листопадом, зростання склало 2,65.

Молочка також демонструє тенденцію до подорожчання. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% (300 г) у середньому коштує 98,96 грн. Найдоступніші пропозиції надають Metro та Novus — 95,50 та 95,99 відповідно, а Megamarket продає за 105,40. У порівнянні з минулим місяцем середня вартість зросла на 5,53.

Овочі продовжують утримувати високий рівень вартості. Перець болгарський жовтий коштує 287,73 грн за кілограм у середньому. У Megamarket його продають по 332,10, Novus пропонує 269,00, а Auchan — 262,10. Зростання порівняно з листопадом досягло 85,73, що відображає сезонну нестачу та коливання постачання.

Експерти радять споживачам планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни у різних торгових точках та обирати оптимальні пропозиції. Подорожчання продуктів у Кіровоградській області продовжує формувати додатковий фінансовий тиск на домогосподарства, особливо тих, хто регулярно купує базові харчі для сім’ї.

Крім того, аналітики зазначають, що у січні 2026 року можливе подальше зростання цін на крупи та сезонні овочі, тому варто стежити за офіційними оголошеннями супермаркетів та динамікою ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.