Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области оказывает влияние на семейный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области готовится в Рени, сообщает Politeka.

С 1 января 2026 года в городе изменятся тарифы на водоснабжение и водоотвод из-за повышения минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии.

По новым расчетам, кубический метр воды будет стоить 38,87 грн, что на 7,2% выше действующей цены — 36,26 грн. Водоотвод подорожает на 17,4%, до 47,62 за кубометр по сравнению с 40,56.

В КП "Водоканал" Ренийского городского совета объясняют, что предыдущие ставки покрывали лишь 91% реальных затрат предприятия. Индексация минимальной зарплаты до 8647 гривен, повышение прожиточного минимума до 3328 и рост цен на электроэнергию сделали обновление тарифов необходимым для бесперебойной работы систем.

В 2026 году планируется предоставление более 478 тысяч м³ воды и 255 тысяч м3 канализационных услуг. В 2025 году жители Рени отказались от повышения расценок и создали инициативную группу по обсуждению альтернативных решений. Тогда городской совет оставил льготную цену - 27 гривен за кубометр воды и стоков, а разницу компенсировали из местного бюджета.

Специалисты советуют жителям проверять показатели счетчиков, экономно использовать ресурсы и планировать расходы, чтобы смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Местные власти призывают следить за официальными сообщениями, чтобы быть информированы об изменениях, новых ценах и порядке их применения, а также своевременно оплачивать услуги во избежание накопления долгов.

