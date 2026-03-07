Завершение отопительного сезона в Киеве в 2026 году будет происходить постепенно с учетом условий.

Завершение отопительного сезона в Киеве в 2026 году еще не определено, сообщает Politeka.

Из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру прошедшая зима стала одной из самых сложных за последние годы, однако отопительный период в большинстве домов проходил стабильно.

Четкой даты отключения батарей нет, ведь решение зависит от погодных условий. Согласно постановлению Кабинета Министров № 830 тепло отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8 °C. Окончательное решение принимают городские власти с учетом состояния теплосетей, потребностей населения и фактических погодных условий.

Отключение не происходит одновременно во всех постройках. Сначала прекращают подачу тепла в жилые дома, а больницы, школы и детсады получают его дольше, чтобы сохранить комфортные условия для детей и пациентов. В домах с индивидуальными тепловыми пунктами или под управлением ОСМД владельцы могут самостоятельно регулировать температуру, позволяющую отключать отопление раньше других зданий.

Сроки завершения отопительного сезона в значительной степени зависят от погоды. При раннем потеплении батареи могут остыть в конце марта. Если в апреле сохранится похолодание, городские власти перенесут отключение во избежание резкого снижения температуры в квартирах.

Подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коммунальные службы восстанавливают поврежденную инфраструктуру и прорабатывают альтернативные источники теплоснабжения. Создан совет по энергетической безопасности и устойчивости города, в который вошли специалисты, ученые и эксперты.

Обсуждают восстановление критических объектов и внедрение когенерационных и автономных источников энергии. Город рассматривает альтернативные системы как дополнение к централизованному отоплению, а не полную замену. Реализация таких проектов требует значительных финансовых ресурсов и поддержки государства и международных партнеров.

Таким образом, завершение отопительного сезона в Киеве в 2026 году будет происходить постепенно, с учетом температуры, состояния сетей и рисков безопасности, а жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб и планировать потребление тепла в соответствии с обновлениями.

