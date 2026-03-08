Дефицит продуктов в Одессе может обостриться уже в ближайшие месяцы.

Дефицит продуктов в Одессе усугубляется нехваткой сезонных работников и конкуренцией с Европой, сообщает Politeka.

Фермеры города ищут кадры из-за границы, чтобы собрать урожай ягод и фруктов, ведь без иностранных рабочих и повышения зарплат стабильные поставки оказываются под угрозой.

По данным Госстата, площадь малинников в стране составляет 5000 гектаров, и для сбора требуются десятки тысяч сезонных работников. Предприятия отмечают, что около половины вакансий заполняют местные рабочие из-за низких заработков и недостаточных условий труда.

Украинские фермеры конкурируют с Польшей и Италией, где работникам предлагают не только более высокие зарплаты, но и жилье, транспорт и комфортные условия. Поэтому часть украинцев выбирает работу за границей, оставляя внутренние плантации без достаточного количества кадров.

Некоторые хозяйства повышают оплату до европейского уровня, чтобы удержать персонал. Одновременно применяют механизацию сбора и предлагают покупателям самостоятельно собирать ягоды и фрукты, уменьшая нагрузку на работников.

Рекрутинговые агентства сообщают о высоком спросе на рабочих из Бангладеша, Непала, Индии и Африки. Зарплаты колеблются от $500 для неквалифицированных работников до $800 для операторов техники. Однако бюрократические требования разрешений на проживание и трудоустройство остаются серьезным препятствием.

Эксперты предупреждают: если кадровый вопрос не будет решен, дефицит продуктов в Одессе может обостриться в ближайшие месяцы.

К концу сезона специалисты советуют готовиться к возможному дефициту и планировать покупки заранее, чтобы избежать нехватки основных ягод и фруктов.

