Ранее ознакомление с графиками отключения света в Одесской области на 10 марта позволит жителям области спланировать свои дела.

Графики отключения света в Одесской области на 10 марта будут действовать из-за профилактических работ в пределах региона, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Рекомендуем следить за актуальными графиками отключения света в Одесской области на 10 марта. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одеські електромережі будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8 до 19 часов. Свет будут выключаться в следующих населенных пунктах:

с. Гвоздавка Перша

с. Гвоздавка Друга:

ул. Яблунева — все дома,

ул. Нова — все дома,

ул. Квиткова - все дома

село Ясенове Друге:

улицы Степова, Молодижна, Джерельна, Героив Украины.

10.03.2026 года с 8 до 17 часов в Беляивке снова будут выключать электричество. Света не будет на улицах:

1-а Днистровська, 2-а Днистровська, 3-я Днистровська, 4-та Днистровська, 5-та Днистровська, 6-та Днистровська, 7-ма Днистровська, 7 квітня, Балкивська, Вышнева, Героив Громады, Отамана Головатого, Европейська, Зеленый Хутир, Канатна, Кыивська, Кипенка, Козацька, Космонавтив, Костина, Кравченка, Мала Хутирська, Мыколаивська, Ныжня, Одеська, Перемогы, Покровська, СК ЗХ Средня, Пищана, Яськивська, Пляжна, Прыднистровська, Свободы, Слобидська, Соборна, Сонячна, Спортывна, Степова, Тиныста, Травнева, Леси Украинкы, Успенська, Харкивська, Богдана Хмельныцького, Хутирська, Шевченка, Шкильна, пров. 1-й Балкивськый, пров. 1-й Ныжний, пров. 1-й Соборный, пров. 1-й Успенськый, пров. 2-й Соборный, пров. 1-й Шевченка, пров. 2-й Ныжний, пров. 2-й Успенськый, пров. 2-й Шевченка, пров. 3-й Ныжний, пров. Европейськый.

