Во многих населенных пунктах Винницкой области в пятницу, 2 января 2026 года, будут действовать графики отключения света.

В Винницкой области 2 января 2026 года графики отключения света будут применять в период с 10:00 до 16:00, сообщает Politeka.

В пределах Барской территориальной общины в Винницкой области графики отключения света 2 января будут действовать в селе Окладное для ряда домов по улицам Освободителей, Гоголя, Кооперативная, Коцюбинского, Лесная, Молодежная, Полевая, Яровая, пер. Освободителей, пишет Politeka.

Также, по данным облэнерго, ограничения электроснабжения в пятницу будут частично применяться в Крыжопольском районе электросетей в таких населенных пунктах:

Андрияшевка (ул. Шевченко, Яблонева, Трублаини);

Высокая Гребля (Вишневая, Дружбы, Апрельская, Коцюбинского, Мира, Небесной Сотни, Бархатная, Подольская, Солнечная, Шевченко, Фестивальная, Центральная);

Горбы (Ивана Франко);

Городковка (Благовещенская);

Кринички (Ивана Франко).

Также графики отключения света в Винницкой области 2 января 2026 коснутся Ямпольского района электросетей, а именно сел:

Белая (ул. Виноградная, Вишневая, Огородная, Лесная, Магалянская, Молодежная, Полевая, Наниева, Каминского, Солнечная, Майская, Школьная);

Гальжбиевка (Акациевая, Вишневая, Довженко, Долинная, Зеленая, Калиновая, Кленовая, Леси Украинки, Молодежная, Независимости, Огородная, Солнечная, Тихая, Майская, Урсола, Шевченко и др.);

частично с. Оксановка, Ямполь, Ульяновка.

