Прогноз погоды с 5 по 14 марта в Харькове обещает изменяющиеся условия в первые дни месяца и ясные солнечные дни ближе к его середине.

Прогноз с 5 по 14 марта в Харькове подразумевает, что первые дни весны принесут городу облачность, небольшие осадки и прохладную погоду, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 5 по 14 марта в Харькове предоставили метеорологи с сайта sinoptik.ua.

5 марта ночь в городе будет прохладной, около +3°, а будет ощущаться как -1°, утром температура опустится до +1°, днем ​​поднимется до +4°, вечер снова прохладный, +2°.

Днем и вечером город может ожидать мелкий дождь со снегом, постепенно стихнет до позднего вечера.

6 марта облачность будет держаться весь день, солнце будет редко появляться из-за облаков. Ночью возможен снег, температура от +1° до +2°, ветер 3,2–5,1 м/с.

7 марта будет облачно, но без осадков. Температура днем ​​до +3°, ночью до -1°, ветер 0,5–3,1 м/с, влажность 58–84%.

8 марта начнётся с ясного неба, но к вечеру оно затянется облаками. Температура будет колебаться от 0° до +7°. Днем воздух прогреется до +7°, что создаст ощущение весеннего тепла.

9 марта небо в городе будет ясным в течение всего дня, температура от 0° ночью до +4° днем, ветер 1,7–4 м/с.

10 марта солнечно, температура днем ​​поднимется до +12°, ночные значения около 0°. 11 марта город продолжит ощущать тепло, температура днем ​​+14°, ночью +2°, ясное небо весь день.

12 марта атмосфера на улице будет стабильной, ясное небо, температура днем ​​+14°, ночью +1°, ветер 1,9–2,5 м/с, влажность 24–59%, осадки не ожидаются.

13 и 14 марта будут ясными, температура днем ​​+12°, ночная температура +1° до +4°, ветер 1,9–2,7 м/с, без осадков, а город будет ощущать теплые весенние дни.

Таким образом, прогноз погоды с 5 по 14 марта в Харькове показывает, что первая половина марта будет меняющейся.

