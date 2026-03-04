Стабильно высокий сезонный спрос влечет за собой ежегодное подорожание цветов в Запорожье, и этот год, скорее всего, не станет исключением.

До 8 марта традиционно растет спрос на цветы, поэтому уже привычно наблюдается подорожание цветов в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько будут стоить букеты.

Обычно в праздничный период цена букетов растет в среднем на 30–50%. Однако в 2026 году подорожание может оказаться еще более ощутимым из-за ряда дополнительных факторов.

Сколько будут стоить розы

Если стандартная роза продается примерно по 100 гривен, то непосредственно перед 8 марта ее цена может подняться до 140–160 гривен за штуку. Популярные сорта и импортные традиционно стоят дороже, поэтому их ценники могут быть еще выше.

На формирование стоимости влияют два основных фактора:

объемы поставки на рынок;

уровень спроса в предпраздничные дни.

Если поставки будут меньше обычного, а спрос останется высоким, продавцы могут поднять цены выше стандартного сезонного уровня.

Какова будет стоимость тюльпанов

Тюльпаны каждый год остаются среди самых популярных вариантов до 8 марта. На сегодняшний день их можно приобрести по 44–55 гривен за штуку. Однако ближе к празднику стоимость, вероятно, вырастет до 70–85 гривен за цветок.

Стабильно высокий сезонный спрос влечет за собой ежегодное подорожание, и этот год, вероятнее всего, не станет исключением.

Почему в 2026 году цены могут вырасти больше

Дополнительное влияние на рынок в этом году оказывает ситуация с электроснабжением. Цветы хранят в холодильных камерах с постоянным температурным режимом. При отключении света магазины вынуждены использовать генераторы, что означает дополнительные расходы на горючее, техническое обслуживание и резервное оборудование.

Для малого и среднего бизнеса это существенная финансовая нагрузка. Часть предпринимателей может сократить объемы закупок, чтобы снизить риски. Если же предложение на рынке уменьшится, а спрос остается высоким, цены могут вырасти еще больше из-за дефицита товара.

Поэтому в 2026 году подорожание цветов в Запорожье может превысить привычные 30–50% и стать более ощутимым для покупателей.

Источник: Факти.

