До 8 марта традиционно растет спрос на цветы, поэтому уже привычно наблюдается подорожание цветов в Запорожье, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, сколько будут стоить букеты.
Обычно в праздничный период цена букетов растет в среднем на 30–50%. Однако в 2026 году подорожание может оказаться еще более ощутимым из-за ряда дополнительных факторов.
Сколько будут стоить розы
Если стандартная роза продается примерно по 100 гривен, то непосредственно перед 8 марта ее цена может подняться до 140–160 гривен за штуку. Популярные сорта и импортные традиционно стоят дороже, поэтому их ценники могут быть еще выше.
На формирование стоимости влияют два основных фактора:
- объемы поставки на рынок;
- уровень спроса в предпраздничные дни.
Если поставки будут меньше обычного, а спрос останется высоким, продавцы могут поднять цены выше стандартного сезонного уровня.
Какова будет стоимость тюльпанов
Тюльпаны каждый год остаются среди самых популярных вариантов до 8 марта. На сегодняшний день их можно приобрести по 44–55 гривен за штуку. Однако ближе к празднику стоимость, вероятно, вырастет до 70–85 гривен за цветок.
Стабильно высокий сезонный спрос влечет за собой ежегодное подорожание, и этот год, вероятнее всего, не станет исключением.
Почему в 2026 году цены могут вырасти больше
Дополнительное влияние на рынок в этом году оказывает ситуация с электроснабжением. Цветы хранят в холодильных камерах с постоянным температурным режимом. При отключении света магазины вынуждены использовать генераторы, что означает дополнительные расходы на горючее, техническое обслуживание и резервное оборудование.
Для малого и среднего бизнеса это существенная финансовая нагрузка. Часть предпринимателей может сократить объемы закупок, чтобы снизить риски. Если же предложение на рынке уменьшится, а спрос остается высоким, цены могут вырасти еще больше из-за дефицита товара.
Поэтому в 2026 году подорожание цветов в Запорожье может превысить привычные 30–50% и стать более ощутимым для покупателей.
Источник: Факти.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена эта поддержка.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.
Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.