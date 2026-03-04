Финальное решение о подорожании проезда в Сумской области будет принимать исполнительный комитет городского совета.

В Сумской области обсуждается возможное подорожание проезда, сообщает Politeka.

Местные перевозчики Шостки предложили повысить стоимость билета до 20 гривен, что почти вдвое превышает нынешний тариф. Последнее повышение производилось в 2022 году, и цена оставалась стабильной в течение нескольких лет.

Бизнес объясняет, что увеличились расходы на горючее, обслуживание транспорта и содержание автопарка. По словам предпринимателей, старый тариф уже не покрывает фактических затрат, поэтому повышение необходимо для стабильной работы маршрутов.

Некоторые депутаты выразили сомнения в инициативе. Они отметили проблемы с движением автобусов во время морозов, недостаточной чистоты салонов и непрофессионального поведения водителей. Часть членов совета сомневается, что после повышения сервис существенно улучшится.

Другие участники заседания подчеркнули, что без коррекции тарифа частные предприниматели не смогут обеспечивать регулярные перевозки, а город рискует остаться без стабильных маршрутов.

Финальное решение о подорожании проезда в Сумской области будет принимать исполнительный комитет городского совета после всестороннего рассмотрения предложений и замечаний общественности.

Жителям советуют заранее планировать поездки, следить за обновлением тарифов и готовиться к возможному повышению стоимости билета.

Напомним, в 2025 году цена билета оставалась неизменной, а пассажиры активно обсуждали необходимость повышения из-за увеличения расходов на топливо и содержания транспортных средств. Тогда дискуссии проходили в городском совете, и окончательное решение было отложено до полного анализа предложений перевозчиков.

