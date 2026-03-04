Потеря пенсии для жителей Харьковской области возможна, однако этого можно избежать, если следовать советам ПФУ.

В ПФУ предупредили о возможной потере пенсии для жителей Харьковской области из-за новых правил, внедренных ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

С 1 апреля 2026 году часть граждан может остаться без пенсии, если не подтвердит, что не получает выплаты или иную денежную помощь от рф.

Подать соответствующие данные должны жители временно оккупированных территорий Харьковской области, а также выехавшие из этих регионов на подконтрольную территорию Украины или за границу.

В Пенсионном фонде напоминают, что лица, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомления об отсутствии пенсии или другой денежной поддержки от российских органов, будут получать пенсию или страховые выплаты, только к моменту подачи такого сообщения, но не дольше 1 апреля 2026 года.

Таким образом, своевременное подтверждение статуса обязательно для дальнейшего получения государственной поддержки, иначе их можно потерять.

Как предоставить информацию о неполучении выплат от россии

Сделать это можно:

онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Также можно отправить почтовую отправку в адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете как получатель выплат. Сообщение должно быть в произвольной форме, к нему следует добавить удостоверение о пребывании в живых.

Кроме того, эту информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии или другой денежной помощи.

