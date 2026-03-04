График отключения газа с 5 по 13 марта в Житомирской области предусматривает временное прекращение газоснабжения.

График отключения газа с 5 по 13 марта в Житомирской области будет введен через плановые технические работы, сообщает Politeka.

О графике отключения газа с 5 по 13 марта в Житомирской области проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Работы включают в себя комплексные регламентные мероприятия, в ходе которых работники будут проверять состояние газопроводов, заменять оборудование и обеспечивать безопасное функционирование сетей.

Просьба к жильцам – учитывать эти работы при планировании повседневных дел и обеспечить доступ работников к газовым приборам в домах и квартирах для проведения необходимого комплекса работ.

В рамках этой работы специалисты филиала проведут проверку оборудования в городе Коростень, где с 05 по 10 марта 2026 года будет временно прекращена подача голубого топлива отдельным домам.

График отключения газа с 5 по 13 марта в Житомирской области выглядит следующим образом:

В г. Коростень временное прекращение газоснабжения предусмотрено на следующие дни и адреса: 05.03.2026 – ул. Черемушки, 65 А; 06.03.2026 – 1-й пер. Шатрищанский, 36 А; 09.03.2026 – 1-й пер. Шатрищанский, 36 Б; 10.03.2026 – ул. Музейно, 8.

В г. Бердичев голубого топлива не будет с 09 по 13 марта 2026 на ул. Владимирская, 15, 18В; ул. Винницкая, 38, 72, 27; ул. Европейская, 109, 23 Б.

В с. Любар и селах Громада, Новый Любар, Стрижевка, Юровка и Ивановцы подачу подачи топлива временно прекращают с 11 по 13 марта 2026 в связи с регламентными работами.

