График отключения газа на неделю со 2 по 8 марта позволяет жителям подготовиться к временным ограничениям.

В Харькове и Гневане обнародован график отключения газа на неделю со 2 по 8 марта в связи с плановыми работами на сетях, сообщает Politeka.

Об этом сообщают на сайте Харьковского городского филиала " Газсети ", а также Гниванского городского территориального общества.

В Харькове 4 марта 2026 временно прекратят подачу газа в Основянском районе. Отключение будет касаться адресов:

ул. Аравийская, дом. 11/68, 13

пров. Крохмаловский, дом. 1-9, 11, 13-А

ул. Грековская, дом. 75, 86, 86А, 94, 98, 100

пров. Разъездной, дом. 56, 58, 60

ул. Гольдберговская, дом. 108, 112

ул. Основянская, дом. 39, 54, 72, 86

ул. Заиковская, дом. 24

Жителям рекомендуют перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ специалистам для проверки внутридомовых систем после завершения работ. Подключение будет происходить только при наличии жильцов в квартирах.

В Гнивани, Винницкая область, временное прекращение подачи газа запланировано на 3 марта 2026 с 09:00 по ул. Промышленная, дом. №12, квартиры 49, 53, 57, 61. Ориентировочное обновление – в 13:00 того же дня. Жителей просят соблюдать те же правила безопасности.

Сообщается, что соблюдение графика поможет безопасно завершить работы и возобновить газоснабжение в установленные сроки.

График отключения газа на неделю со 2 по 8 марта позволяет жителям заблаговременно планировать использование системы и подготовиться к временным ограничениям.

Жителям советуют следить за обновлениями на сайтах местных газовых служб, чтобы узнать о возможных изменениях в графике отключений.

