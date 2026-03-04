График отключения газа с 5 по 13 марта в Виннице создаст определенные бытовые неудобства местным жителям.

График отключения газа с 5 по 13 марта в Виннице будет введен из-за планового технического обслуживания сетей, сообщает Politeka.

График отключения газа с 5 по 13 марта в Виннице был обнародован на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Он появился в связи с проведением работ по техническому обслуживанию систем газоснабжения.

По информации газовщиков, ограничения будут продолжаться в течение определенных дат и будут связаны с необходимостью выполнения регламентных работ для обеспечения стабильного и безопасного функционирования сетей.

Специалисты отмечают, что прогнозируемый период прекращения газоснабжения будет составлять с 09:00 до 17:00. Подачу газа будут восстанавливать по мере завершения запланированных мер.

График отключения газа с 5 по 13 марта в Виннице предусматривает следующие даты и дома:

05 марта подачу голубого топлива временно прекратят по адресу ул. Малиновского, дом. №13, ул. О. Береста, дом. № 6 к. 1 и № 6 Б.

06 марта ограничения будут касаться ул. А. Миргородского, дом. №96 и №82 А. 09 марта работы будут проводить на просп. Юности, дом. №20/73, а также на ул. Соборная, дом. №14 и №40.

10 марта неудобства запланированы на просп. Юности, дом. №12 и №6 А, а также на ул. Ю. Ильенко, дом. №67. 11 марта без поставки временно останутся жители ул. Мариупольская, дом. №83, ул. Синеводская, дом. №36 и ул. Я. Гальчевского, №1 А.

12 марта работы охватят ул. Я. Гальчевского, №37, №39 и №39 А, а также ул. Е. Шепеля, дом. №19 А и №23 Б. 13 марта завершающий этап запланирован на ул. Е. Шепеля, дом. №5 А и пер. Светлый №12 А.

