Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически предоставляются в нескольких гуманитарных центрах города.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить в разных районах города, сообщает Politeka.

Жителям советуют внимательно следить за официальными сообщениями, чтобы не упустить даты выдачи и условия участия.

Речь идет о работе гуманитарных штабов и благотворительных организаций, периодически объявляющих о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье в виде продовольственных пакетов.

Одно из таких направлений поддержки обеспечивает Гуманитарный штаб, работающий в разных районах города с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

Обратиться можно в рН. Александровский по адресу КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» ЗОР, ул. Гоголя, д.60, в рН. Заводской на ул. Рыночная, дом. 2.

В рН. Вознесеновский на ул. Независимой Украины, дом. 55, в рН. Днепровский в БК "Энергетиков", бул. Винтера, дом. 16, в рН. Хортицкий на ул. Запорожского казачества, д.17а.

Для получения помощи необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию.

Также гуманитарную поддержку оказывает Благотворительный фонд "Каритас". Организация помогает людям, пострадавшим от войны, тяжелобольным и одиноким пожилым людям, а также предоставляет услуги по уходу на дому для пожилых людей и людей с инвалидностью на безвозмездной основе.

Обратиться можно по телефонам +380503224600 и +380678018896 или по сайту zp.caritas.ua.

Отдельно работает фонд Help ЗП ЮА, оказывающий гуманитарную поддержку жителям города. Для получения информации и уточнения наличия бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье необходимо следить за официальными страницами в соцсетях.

