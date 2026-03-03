В 2026 году завершение отопительного сезона в Николаевской области состоится с учетом погодных условий.

Завершение отопительного сезона в Николаевской области регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830, сообщает Politeka.

В документе не определена точная дата прекращения подачи тепла. Отключение производят, если среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8°C.

Это позволяет переводить котельные и теплосети в летний режим без резких перепадов температуры в жилых домах и социальных объектах.

В завершение отопительного сезона в Николаевской области жителям советуют проверять состояние батарей и вентиляционных решеток, контролировать температуру в домах и планировать проветривание для поддержания оптимальной влажности.

Также важно следить за показателями счетчиков и своевременно передавать данные в теплосеть во избежание недоразумений и обеспечить эффективный обогрев.

Напомним, что отопительный сезон 2024/2025 в Николаевской области завершился в апреле 2025 года. Тогда окончательное отключение тепла происходило решениями местных властей.

В 2026 году местным жителям дали несколько советов, как легче пройти период отключения тепла.

Специалисты говорят, что важно следить за расположением штор и мебели, чтобы батареи могли эффективно обогревать комнаты, проверять уплотнительное состояние в окнах и дверях и по возможности пользоваться термостатами для поддержания комфортной температуры.

Эксперты также отмечают, что при постепенном отключении батарей следует внимательно контролировать температуру в помещениях, поддерживать оптимальную влажность и обеспечивать равномерное распределение тепла.

