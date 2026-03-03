Графики отключения света в Киевской области на 4 марта будут производиться через профилактические и технические работы на сетях.

Планируемые временные графики отключения света в Киевской области на 4 марта, которые будут действовать в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Информацию о возможных ограничениях обнародовали несколько территориальных общин области, опираясь на данные «Київських регіональних електромереж».

Графики отключения света в Киевской области на 4 марта будут производиться через профилактические и технические работы на сетях. Эти меры направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций. Поэтому важно знать, где в Киевской области вводятся ограничения электричества.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Київські регіональні електромережі» будут проводить профилактические работы в пределах города Переяслав. Обеспечивание будет продолжаться с 08:30 до 20:00 по адресам:

Лесыка — 1, 2/б;

Прыбережна — 3Д;

Святкова — 2А;

Хутирська — 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23.

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях будут проводить профилактические работы на территории Великодимерской общины. 04.03.2026 года в связи с выполнением профилактических работ будет отключение электроэнергии за разными временными промежутками в следующих населенных пунктах:

с 08:30 до 20:30 часов в селе Мыхайливка по адресу:

1-го Травня.

с 09:00 до 19:00 часов в селе Велыка Дымерка по адресу:

Броварська,

Евтушенка,

Оболонська,

Поштова,

Украинкы Леси,

Франка.

с 08:00 до 18:00 часов в селе Бобрык по адресу:

Бузкова

