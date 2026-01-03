Работа для пенсионеров в Одессе предусмотрена для украинцев почтенного возраста в нескольких направлениях и на разных вакансиях.

Работа для пенсионеров в Одессе стала актуальной из-за нехватки кадров, поэтому украинцам почтенного возраста добавилось больше возможностей заработать, пишет Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий на сайте по поиску работы и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Предлагается работа на должность продавца, оплачиваемая зарплатой в размере от 24 300 до 25 400 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Требования к кандидату:

Внимательность к деталям и ответственность.

Коммуникабельность, желание развиваться.

Обязанности в должности:

Бережная и качественная комплектация товаров по заказу Гостя;

Обходительное общение с Гостем.

Работодатель обещает кандидатам:

Стабильная зарплата и официальное трудоустройство.

Возможен индивидуальный график с учетом бизнес-процессов и пожеланий.

Различные тренинги, льготы на изучение иностранного языка или посещение спортивных заведений.

Специальные предложения в компаниях, принадлежащих Fozzy Group.

Увлекательные развлечения, мотивационные программы и конкурсы.

Скидки на собственное производство "Сільпо" (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе).

Также работа для пенсионеров в Одессе найдется на должность завхоза в цветочный магазин, которая оплачивается зарплатой в 25 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

Опыт в сфере технического обслуживания/ремонта будет преимуществом;

наличие водительского удостоверения и умения управлять автомобилем;

Ответственность, организованность и готовность оперативно решать текущие задачи.

Обязанности в должности:

Выполнение мелких ремонтов в магазинах;

своевременное выполнение поручений руководства, связанных с поддержанием порядка и работоспособности магазинов;

Выявление и устранение неисправностей с оборудованием;

закупка необходимых материалов для ремонта;

Обеспечение должного состояния оборудования, мебели, сантехники в помещениях.

Работодатель обещает кандидатам:

Стабильная заработная плата от 25 000 грн;

Выплаты дважды в месяц;

Корпоративный легковой автомобиль и полное техобслуживание для выполнения служебных задач;

График 5/2 с 9:00 до 21:00.

