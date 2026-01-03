Работа для пенсионеров в Одессе стала актуальной из-за нехватки кадров, поэтому украинцам почтенного возраста добавилось больше возможностей заработать, пишет Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий на сайте по поиску работы и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Предлагается работа на должность продавца, оплачиваемая зарплатой в размере от 24 300 до 25 400 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Требования к кандидату:

  • Внимательность к деталям и ответственность.
  • Коммуникабельность, желание развиваться.

Обязанности в должности:

  • Бережная и качественная комплектация товаров по заказу Гостя;
  • Обходительное общение с Гостем.

Работодатель обещает кандидатам:

  • Стабильная зарплата и официальное трудоустройство.
  • Возможен индивидуальный график с учетом бизнес-процессов и пожеланий.
  • Различные тренинги, льготы на изучение иностранного языка или посещение спортивных заведений.
  • Специальные предложения в компаниях, принадлежащих Fozzy Group.
  • Увлекательные развлечения, мотивационные программы и конкурсы.
  • Скидки на собственное производство "Сільпо" (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе).

Также работа для пенсионеров в Одессе найдется на должность завхоза в цветочный магазин, которая оплачивается зарплатой в 25 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

  • Опыт в сфере технического обслуживания/ремонта будет преимуществом;
  • наличие водительского удостоверения и умения управлять автомобилем;
  • Ответственность, организованность и готовность оперативно решать текущие задачи.

Обязанности в должности:

  • Выполнение мелких ремонтов в магазинах;
  • своевременное выполнение поручений руководства, связанных с поддержанием порядка и работоспособности магазинов;
  • Выявление и устранение неисправностей с оборудованием;
  • закупка необходимых материалов для ремонта;
  • Обеспечение должного состояния оборудования, мебели, сантехники в помещениях.

Работодатель обещает кандидатам:

  • Стабильная заработная плата от 25 000 грн;
  • Выплаты дважды в месяц;
  • Корпоративный легковой автомобиль и полное техобслуживание для выполнения служебных задач;
  • График 5/2 с 9:00 до 21:00.

