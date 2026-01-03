Работа для пенсионеров в Одессе стала актуальной из-за нехватки кадров, поэтому украинцам почтенного возраста добавилось больше возможностей заработать, пишет Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий на сайте по поиску работы и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.
Предлагается работа на должность продавца, оплачиваемая зарплатой в размере от 24 300 до 25 400 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Требования к кандидату:
- Внимательность к деталям и ответственность.
- Коммуникабельность, желание развиваться.
Обязанности в должности:
- Бережная и качественная комплектация товаров по заказу Гостя;
- Обходительное общение с Гостем.
Работодатель обещает кандидатам:
- Стабильная зарплата и официальное трудоустройство.
- Возможен индивидуальный график с учетом бизнес-процессов и пожеланий.
- Различные тренинги, льготы на изучение иностранного языка или посещение спортивных заведений.
- Специальные предложения в компаниях, принадлежащих Fozzy Group.
- Увлекательные развлечения, мотивационные программы и конкурсы.
- Скидки на собственное производство "Сільпо" (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе).
Также работа для пенсионеров в Одессе найдется на должность завхоза в цветочный магазин, которая оплачивается зарплатой в 25 тысяч гривен.
Требования к кандидату:
- Опыт в сфере технического обслуживания/ремонта будет преимуществом;
- наличие водительского удостоверения и умения управлять автомобилем;
- Ответственность, организованность и готовность оперативно решать текущие задачи.
Обязанности в должности:
- Выполнение мелких ремонтов в магазинах;
- своевременное выполнение поручений руководства, связанных с поддержанием порядка и работоспособности магазинов;
- Выявление и устранение неисправностей с оборудованием;
- закупка необходимых материалов для ремонта;
- Обеспечение должного состояния оборудования, мебели, сантехники в помещениях.
Работодатель обещает кандидатам:
- Стабильная заработная плата от 25 000 грн;
- Выплаты дважды в месяц;
- Корпоративный легковой автомобиль и полное техобслуживание для выполнения служебных задач;
- График 5/2 с 9:00 до 21:00.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: сколько раз в месяц можно получить помощь.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какие цены будут действовать.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто воспользуется государственной помощью.