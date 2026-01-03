Робота для пенсіонерів у Одесі стала актуальною через нестачу кадрів, саме тому українцям поважного віку додалось більше можливостей заробити, пише Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій на сайті з пошуку роботи та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

ворк

Пропонується робота на посаду продавця, яка оплачується зарплатою у розмірі від 24 300 до 25 400 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Вимоги до кандидата:

  • Уважність до деталей та відповідальність.
  • Комунікабельність, бажання розвиватись.

Обов'язки на посаді:

  • Дбайлива та якісна комплектація товарів згідно замовлення Гостя;
  • Ввічливе спілкування з Гостем.

Роботодавець обіцяє кандидатам:

  • Стабільна зарплата та офіційне працевлаштування.
  • Можливий індивідуальній графік роботи з урахуванням бізнес-процесів та власних побажань.
  • Різноманітні тренінги, пільги на вивчення іноземної мови або відвідування спортивних закладів.
  • Спеціальні пропозиції в компаніях, що належать Fozzy Group.
  • Захопливі розваги, мотиваційні програми та конкурси.
  • Знижки на власне виробництво «Сільпо» (кулінарія, випічка, кондитерські вироби, чай та кава).

ворк

Також робота для пенсіонерів у Одесі знайдеться на посаду завгосп у квітковий магазин, яка оплачується зарплатою у 25 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

  • Досвід роботи у сфері технічного обслуговування/ремонту буде перевагою;
  • Наявність водійського посвідчення та вміння керувати автомобілем;
  • Відповідальність, організованість та готовність оперативно вирішувати поточні завдання.

Обов'язки на посаді:

  • Виконання дрібних ремонтних робіт у магазинах;
  • Своєчасне виконання доручень керівництва, пов’язаних із підтриманням порядку та працездатності магазинів;
  • Виявлення та усунення несправностей з обладнанням;
  • Закупівля необхідних матеріалів для ремонту;
  • Забезпечення належного стану обладнання, меблів, сантехніки у приміщеннях.

Роботодавець обіцяє кандидатам:

  • Стабільну заробітну плату від 25 000 грн;
  • Виплати двічі на місяць;
  • Корпоративний легковий автомобіль та його повне техобслуговування для виконання службових завдань;
  • Графік роботи 5/2 з 9:00 до 21:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: скільки разів на місяць можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: які ціни будуть діяти.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто скористається державною допомогою.