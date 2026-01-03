Робота для пенсіонерів у Одесі стала актуальною через нестачу кадрів, саме тому українцям поважного віку додалось більше можливостей заробити, пише Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій на сайті з пошуку роботи та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.
Пропонується робота на посаду продавця, яка оплачується зарплатою у розмірі від 24 300 до 25 400 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.
Вимоги до кандидата:
- Уважність до деталей та відповідальність.
- Комунікабельність, бажання розвиватись.
Обов'язки на посаді:
- Дбайлива та якісна комплектація товарів згідно замовлення Гостя;
- Ввічливе спілкування з Гостем.
Роботодавець обіцяє кандидатам:
- Стабільна зарплата та офіційне працевлаштування.
- Можливий індивідуальній графік роботи з урахуванням бізнес-процесів та власних побажань.
- Різноманітні тренінги, пільги на вивчення іноземної мови або відвідування спортивних закладів.
- Спеціальні пропозиції в компаніях, що належать Fozzy Group.
- Захопливі розваги, мотиваційні програми та конкурси.
- Знижки на власне виробництво «Сільпо» (кулінарія, випічка, кондитерські вироби, чай та кава).
Також робота для пенсіонерів у Одесі знайдеться на посаду завгосп у квітковий магазин, яка оплачується зарплатою у 25 тисяч гривень.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у сфері технічного обслуговування/ремонту буде перевагою;
- Наявність водійського посвідчення та вміння керувати автомобілем;
- Відповідальність, організованість та готовність оперативно вирішувати поточні завдання.
Обов'язки на посаді:
- Виконання дрібних ремонтних робіт у магазинах;
- Своєчасне виконання доручень керівництва, пов’язаних із підтриманням порядку та працездатності магазинів;
- Виявлення та усунення несправностей з обладнанням;
- Закупівля необхідних матеріалів для ремонту;
- Забезпечення належного стану обладнання, меблів, сантехніки у приміщеннях.
Роботодавець обіцяє кандидатам:
- Стабільну заробітну плату від 25 000 грн;
- Виплати двічі на місяць;
- Корпоративний легковий автомобіль та його повне техобслуговування для виконання службових завдань;
- Графік роботи 5/2 з 9:00 до 21:00.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: скільки разів на місяць можна отримати допомогу.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: які ціни будуть діяти.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто скористається державною допомогою.