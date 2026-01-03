Робота для пенсіонерів у Одесі передбачена для українців поважного віку в кількох напрямах та на різних вакансіях.

Робота для пенсіонерів у Одесі стала актуальною через нестачу кадрів, саме тому українцям поважного віку додалось більше можливостей заробити, пише Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій на сайті з пошуку роботи та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду продавця, яка оплачується зарплатою у розмірі від 24 300 до 25 400 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Вимоги до кандидата:

Уважність до деталей та відповідальність.

Комунікабельність, бажання розвиватись.

Обов'язки на посаді:

Дбайлива та якісна комплектація товарів згідно замовлення Гостя;

Ввічливе спілкування з Гостем.

Роботодавець обіцяє кандидатам:

Стабільна зарплата та офіційне працевлаштування.

Можливий індивідуальній графік роботи з урахуванням бізнес-процесів та власних побажань.

Різноманітні тренінги, пільги на вивчення іноземної мови або відвідування спортивних закладів.

Спеціальні пропозиції в компаніях, що належать Fozzy Group.

Захопливі розваги, мотиваційні програми та конкурси.

Знижки на власне виробництво «Сільпо» (кулінарія, випічка, кондитерські вироби, чай та кава).

Також робота для пенсіонерів у Одесі знайдеться на посаду завгосп у квітковий магазин, яка оплачується зарплатою у 25 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи у сфері технічного обслуговування/ремонту буде перевагою;

Наявність водійського посвідчення та вміння керувати автомобілем;

Відповідальність, організованість та готовність оперативно вирішувати поточні завдання.

Обов'язки на посаді:

Виконання дрібних ремонтних робіт у магазинах;

Своєчасне виконання доручень керівництва, пов’язаних із підтриманням порядку та працездатності магазинів;

Виявлення та усунення несправностей з обладнанням;

Закупівля необхідних матеріалів для ремонту;

Забезпечення належного стану обладнання, меблів, сантехніки у приміщеннях.

Роботодавець обіцяє кандидатам:

Стабільну заробітну плату від 25 000 грн;

Виплати двічі на місяць;

Корпоративний легковий автомобіль та його повне техобслуговування для виконання службових завдань;

Графік роботи 5/2 з 9:00 до 21:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: скільки разів на місяць можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: які ціни будуть діяти.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто скористається державною допомогою.