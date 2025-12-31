Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области обеспечивает условия для восстановления социальных навыков.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области оказывает государственную поддержку в виде временного проживания в специально обустроенных помещениях, сообщает Politeka.

Как сообщают в Министерстве социальной политики, дом доступен сроком до 12 месяцев за счет государственного бюджета.

Программа помогает переселенцам восстанавливать самостоятельность и чувствовать безопасность, предлагая жилье со всеми необходимыми условиями для повседневной жизни.

Жители могут самостоятельно готовить еду, получать поддержку в ведении домашнего хозяйства и пользоваться консультациями специалистов, независимо от формы собственности помещения.

Воспользоваться программой могут все нуждающиеся после обращения в уполномоченные органы или включения в Реестр предоставлятелей и получателей соцуслуг. Услугу предоставляют физические и юридические лица, отвечающие критериям Кабинета Министров и имеющие собственные или арендованные помещения для переселенцев.

Программа также предусматривает сопровождение и консультации во время проживания, что способствует интеграции в общину и адаптации к новой среде. Местные органы власти вместе с социальными службами контролируют, чтобы жилье использовалось эффективно и безопасно.

Кроме того, в Одесской области можно получить бесплатные продукты. Там отметили, что ежедневно центр формирует не более 50 наборов с продуктами. Первоочередное право имеют люди, недавно прибывшие в регион.

