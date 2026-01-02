Новый график движения транспорта во Львове был принят с учетом потребностей пассажиров и запланированных празднований в праздничный день.

Новый график движения транспорта во Львове будет действовать на популярном маршруте, об изменениях следует знать жителям и гостям города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в предупреждении городского совета.

Следует отметить, что изменения будут действовать только один день. Галицкую с Музеем народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, будет курсировать в день Крещения 6 января. Новый график движения транспорта во Львове был принят с учетом потребностей пассажиров и запланированных посещений скансена в праздничный день.

На маршруте будет работать одно транспортное средство во временном промежутке с 10:00 до 19:00. Ориентировочный интервал между рейсами составит около 1 часа. Обслуживание маршрута производит городское автотранспортное предприятие АТП-1.

Автобус № 99 будет курсировать по следующему маршруту: площадь Галицкая, площадь Соборная, Владимира Винниченко, Лычаковская, Ильи Репина, Нежинская, Чернеча Гора, Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, Петра Могилы, Мучная, Крупярская, Лычаковская, Владимира Романа, площадь Галицкая.

В транспортном управлении также напоминают, что из-за снижения пассажиропотока в зимний период маршрут № 99 работает по специальному графику и выезжает на линию только в дни проведения массовых мероприятий на территории музея под открытым небом. С наступлением весны автобус планируют вернуть к регулярной работе в выходные дни.

Актуальную информацию о расписаниях движения общественного транспорта жители и гости города могут просматривать на официальном сервисе городских расписаний.

