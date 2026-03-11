Графики отключения света в Ровенской области связаны с обслуживанием и модернизацией сетей.

В Ровенской области на 12 марта запланированы временные отключения света в связи с проведением профилактических и технических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в пресс-службе «Рівнеобленерго», обнародован детальный перечень адресов, где в этот день электроснабжение будет временно прекращено.

Графики отключения света в Ровенской области на 12 марта связаны с обслуживанием и модернизацией сетей, а также проведение других профилактических мероприятий, направленных на повышение стабильности и надежности электроснабжения в регионе. Это позволяет своевременно подготовиться к возможным перебоям и спланировать повседневные дела без лишних неудобств.

С 9 до 17 часов будут выключать свет в селе Зирне. Обестоки будут продолжаться в домах, находящихся на улицах:

Волошкова 22

Котляревського 22А, 26, 28, 4

Котляревського пров. 3, 5, 6

Польова 1, 2, 24

Шкильна 37

Яблунева 20

Село Била Крыныца также ждут длительные отключения. С 9 до 17 часов электричества не будет в домах, находящихся на улицах:

Калынова — 1, 3, 5, 9

Квитнева — 20, 22, 26, 28, 29, 29Б, 29А, 36

Лугова-1 — 1, 7

Полиська — 1, 1А

Садова — 7, 39

Свободы — дилянка 32

Масыв «Кыивськый» — 14, 151В, 151-А, 19, 197/1, 197/2, 198, 198/2, 198/3, 19А, 21, 52А, 68, дилянка 25, дилянка 20, дилянка 24, дилянка 52, дилянка 63

Садовый масыв «Крыныченька-2» — 130-Б, 130-Г

С 9 до 17 часов исчез свет в населенном пункте Бронныкы. Электричества не будет в домах, расположенных по адресам:

Б. Хмельныцького — 7, 9, 9А, 11, 13, 15

Тыха — 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15

Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39

В населенном пункте Шубкив с 9:00 до 17:00 временно отключат электроснабжение. Свет не будет в домах по указанным адресам:

1 Травня — 3, 10, 12, 16, 29, 33, 35

Грушевського — 1, 2, 3, 10, 12, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9, 9А

Шевченка — 2, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 59-А, 6, 7, 8.

