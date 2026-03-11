Электричество будет выключаться в определенные часы, согласно утвержденному графику отключений света на 12 марта.

В Винницкой области 12 марта намечены временные отключения света в связи с проведением профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Согласно информации энергетиков, ограничения электроснабжения будут производиться в разных районах города с целью ремонта и профилактики сетей. Электричество будет выключаться в определенные часы, согласно утвержденному графику отключений света на 12 марта, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу системы в дальнейшем.

С 9 до 16 часов будут выключать электричество в населенном пункте Кожухив. Ограничения будут действовать на улицах:

40-риччя Перемогы: 1, 3, 43, Б/Н

Брацлавська: 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 19, 20Н, 21Н, 22Н, 23А, 23Н, 31

Заливанського: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лисова: 1, 1А, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58

С 9 до 16 часов будут продолжаться ограничения в населенном пункте Трыбухы. Однако будут выключать свет только в домах по следующим адресам:

Весняна: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46

Зелена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Лисна: 1, 1А, 1Б, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61

Партызанська: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 27

Самойлюка: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Сонячна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А

С 10 до 13 часов населенный пункт Лыпець ждут дополнительные графики, которые коснутся следующих адресов:

Бажана: 1, 2, 5, 6;

Б. Хмельныцького: 1А, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 65А;

Валентына Вруцького: 12, 14, 14А, 16;

Винныцька: 2, 8, 9, 10, 12, 14;

Грабчака: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22;

Дорошенка: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 23;

Зелена: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

И. Франка: 35, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 48;

Копытка: 59, 59Г, 62А;

Космонавтив: 1, 3, 19;

Лебедына: 11, 14, 32, 33;

Олены Пчилкы: 55, 66;

Польова: 1, 5, 8;

Сагайдачного: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 25, 26, 29;

Садова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

Скакунська: 19, 21, 25, 27, 36.

