Дефицит продуктов во Львовской области обостряет ситуацию на молочном сегменте и усиливает давление на фермеров, сообщает Politeka.

Закупочная стоимость сырья снизилась до 14 гривен за килограмм, аналитики допускают падение до 10–12.

Уровень оплаты уже приблизился к пределу рентабельности. Небольшие хозяйства работают практически без запаса крепости.

Владельцы животных сокращают стадо, уменьшают площади под силосом, часть скота сдают на мясокомбинаты. Короткая пауза в производственном цикле часто завершается полной ликвидацией предприятия.

Гендиректор компании Альфа Фуд Импекс Максим Зализняк объясняет: фермы на 100–200 коров едва перекрывают расходы. Большие комплексы с тысячами голов держатся благодаря масштабности и оптимизации процессов.

Екатерина Скрильник, владелица семейного хозяйства, говорит о другой проблеме. Даже изготовление крафтового сыра и продажа бычков не обеспечивают стабильный доход. Дополнительное давление создают новые требования по содержанию животных, более дорогая энергия и сложный доступ к займам. В ее населенном пункте количество дойных коров за несколько лет сократилось в пять раз - с пяти сотен до ста.

Руководитель фермы "Победа" Дмитрий Соломаха предупреждает: снижение до 10-11 гривен заставит сократить треть или даже половину стада. Среди причин – перепроизводство и глобальные колебания стоимости масла, сухого молока, сыров.

Исполнительный директор «Союза молочных предприятий Украины» Арсен Дидур отмечает, что конкурентную позицию сохранят комбинированные операторы, объединяющие выращивание и переработку и выходящие на внешние рынки. Небольшие объединения остаются финансово уязвимыми.

Специалисты советуют мелким производителям переходить в нишевые направления, развивать свою переработку или делать ставку на органический сегмент. В ближайшие месяцы отрасль может потерять часть малых участников, а расценки останутся низкими.

Эксперты ожидают постепенное возобновление после третьего квартала 2026 года. Спрос способны поддержать страны Азии и Африки. В то же время, результат будет зависеть от способности аграриев уменьшить расходы и удержать стадо.

Таким образом, дефицит продуктов во Львовской области заставляет предпринимателей пересматривать стратегии, искать дополнительные каналы сбыта и адаптироваться к новым экономическим условиям.

