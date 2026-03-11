Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области означает, что своевременная оплата и контроль потребления ресурсов становится ключевой.

С начала 2026 года в Черниговской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Новые расценки охватывают водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора во всех общинах региона.

Жители уже получили обновленные платежки. Для частных домов месячная плата составляет 37,50 грн на человека, для квартир многоэтажек — 36,55 грн. Счета формируются автоматически, дополнительные действия от потребителей не требуются.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением заработной платы персонала. Благодаря этому, поддерживается стабильная работа систем обращения с отходами и качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждали социальные программы помощи. Проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для тех, чье жилье пострадало из-за боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Специалисты советуют оплачивать счета в срок, проверять начисления и планировать семейный бюджет. Такие меры помогают избежать долгов и штрафов и гарантируют надлежащее состояние инфраструктуры.

Тарифы учитывают льготы и государственную помощь социально уязвимым категориям. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также предусматривает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями, проверять актуальные расценки и возможные компенсации. Это помогает избежать неожиданных расходов и контролировать семейный бюджет и обеспечивает бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области означает, что своевременная оплата и контроль потребления ресурсов становится ключевым для стабильного обеспечения водой и содержания жилья.

