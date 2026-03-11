Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Ивано-Франковской области на 12 марта.

В Ивано-Франковской области на 12 марта вводятся плановые графики отключения света в связи с проведением профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Информацию подтвердили несколько местных общин на официальных страницах Facebook.

По данным энергетиков, работы подразумевают обслуживание и модернизацию сетей, что позволяет повысить надежность инфраструктуры и снизить риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах области вводятся временные отключения света. Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Ивано-Франковской области на 12 марта.

В связи с плановыми работами 12.03.2026 года с 09:00 по 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в селе Залуква на улицах Верхня и Галыцька.

С 10:00 до 19:00 свет не будет подаваться в поселке Богородчаны на улицах Биля чеськои базы, Васыля Стефаныка, Васыля Стуса, И.Петраша, Молодижна, Ясна.

Кроме того, 12 марта с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят в селе Глыбоке. Ограничения будут действовать на улицах Будивельна, Ивана Франка, Молодижна, Сичовых Стрильцив, Тараса Шевченка.

Также с 09:00 до 17:00 будут выключать электричество в селе Хмеливка по таким адресам Довбуша, Евгена Коновальця, Леси Украинкы, Мыхайла Грушевського, Незалежности, Сичовых Стрильцив, Тараса Шевченка.

Кроме того, в поселке Пидгирья графики отключений будут действовать в течение 12 марта 2026 года – с 10:00 до 19:00. Под ограничения попадают несколько улиц: Леси Украинкы, Мартовыча, Петра Сагайдачного, Тараса Шевченко, Фермерська.

