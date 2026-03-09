По данным Нацсоцслужбы, в течение первых шести месяцев с момента назначения помощи предусмотрена дополнительная финансовая поддержка ВПЛ в Кировоградской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Кировоградской области продолжит выплачиваться в марте для части переселенцев, пишет Politeka.net.

В Национальной социальной сервисной службе рассказали подробности.

Человек, впервые ставший внутренне перемещенным лицом, может получить поддержку в первые шесть месяцев:

на ребенка – 3 тыс. грн. ежемесячно;

на человека с инвалидностью – 3 тыс. грн ежемесячно;

для взрослой ВПЛ – 2 тыс. ежемесячно.

Для этого необходимо оформить справку ВПЛ и подать заявление любым способом, в частности, через мобильное приложение Дия, ЦНАП или Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие выплаты в течение первых шести месяцев

По данным Нацсоцслужбы, в течение первых шести месяцев с момента назначения помощи предусмотрена дополнительная финансовая поддержка для внутренне перемещенных трудоустроившихся лиц.

В частности, размер ежемесячной доплаты составляет:

2 000 гривен - для работающих ВПЛ;

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью.

После шести месяцев право на дальнейшее получение денежной помощи сохраняется для наиболее уязвимых категорий граждан.

Прежде всего, это касается пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также других социально незащищенных слоев населения. Кроме того, на продолжение поддержки могут рассчитывать семьи, у которых среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи не превышает установленный предельный уровень — 9 444 гривны.

Оформить или возобновить выплаты можно удобным способом:

через мобильное приложение «Дия»;

в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

непосредственно в отделении Пенсионного фонда Украины.

