Каждый желающий может обратиться в волонтерское пространство, чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Одессе.

В начале 2026 года возобновилась программа гуманитарной помощи для пенсионеров в Одессе, направленная на поддержку пожилых и внутренне перемещенных граждан в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициативу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни». Команда каждый день готовит горячие обеды и напитки. Выдача стартует в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы призывают сообщать о тех, кто нуждается в особом внимании, чтобы ресурсы распределялись максимально адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание. Посетители получают консультации по социальным услугам, разъяснения о доступных сервисах и возможностях для общения, что поддерживает эмоциональное состояние и уменьшает социальную изоляцию.

Отдельно предусмотрена адресная помощь для лиц с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение, охватывая тех, кто не может самостоятельно добраться до пункта выдачи.

С начала возобновления работы совершено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Такой подход позволяет равномерно распределить ресурсы и охватить больше нуждающихся.

В центре советуют заранее уточнять график и следить за официальными объявлениями, чтобы планировать посещение и обеспечить бесперебойную работу программы. Последующая реализация зависит от поддержки партнеров и наличия ресурсов.

Каждый желающий может обратиться в волонтерское пространство, чтобы получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Одессе и обеспечить себя базовым питанием и социальной поддержкой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.