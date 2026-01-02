Новий графік руху транспорту у Львові ухвалено з урахуванням потреб пасажирів та запланованих святкувань у святковий день.

Новий графік руху транспорту у Львові буде діяти на популярному маршруті, про зміни варто знати жителям та гостям міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в попередженні міської ради.

Варто зазначити, що зміни діятимуть лише один день. Галицьку з Музеєм народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, курсуватиме у день Водохреща 6 січня. Новий графік руху транспорту у Львові ухвалено з урахуванням потреб пасажирів та запланованих відвідувань скансену у святковий день.

На маршруті працюватиме один транспортний засіб у часовому проміжку з 10:00 до 19:00. Орієнтовний інтервал між рейсами становитиме близько 1 години. Обслуговування маршруту здійснює міське автотранспортне підприємство АТП-1.

Автобус № 99 курсуватиме за таким маршрутом: площа Галицька, площа Соборна, Володимира Винниченка, Личаківська, Іллі Ріпина, Ніжинська, Чернеча Гора, Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, Петра Могили, Мучна, Круп’ярська, Личаківська, Володимира Винниченка, площа Соборна, Івана Франка, вулиця Князя Романа, площа Галицька.

У транспортному управлінні також нагадують, що через зниження пасажиропотоку в зимовий період маршрут № 99 працює за спеціальним графіком і виїжджає на лінію лише в дні проведення масових заходів на території музею під відкритим небом. Із настанням весни автобус планують повернути до регулярної роботи у вихідні дні.

Актуальну інформацію щодо розкладів руху громадського транспорту мешканці та гості міста можуть переглядати на офіційному сервісі міських розкладів.

