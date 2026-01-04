График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Кропивницком связан исключительно с плановым ремонтом сетей.

График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Кропивницком обнародовали энергетические службы с уточнением адресов и причин ограничений, передает Politeka.

Появился он на сайте Кировоградоблэнерго .

Согласно сообщению, первые плановые работы стартуют 5 января с 09:00 и продлятся до 15:00. Временно без электроснабжения останутся отдельные дома на улицах Вокзальной, Чигиринской, Елены Бурьяновой, Поповича, Преображенской, Пашутинской, Тараса Карпы, Виктора Чмиленко и в Ковалевском переулке.

6 числа ремонтные мероприятия охватят значительно более широкую часть города. В этот день работы запланированы на Владимирской, Евгения Коновальца, Куропятникова, Крепостной, Николая Левитского, Игита Гаспаряна, Степанова, Павла Сницара, Братиславской и ряде близлежащих адресов.

На 7 числа запланировано отключение в центральных и жилых кварталах. Свет временно исчезнет на Большой Перспективной, Степана Бандеры, Романа Мастерюка, Гранитной, Аксенкиной, Яновского, Любомира Гузара, а также в Гранитном переулке и Курганной.

Заключительные ограничения этого периода приходятся на 9 января. В этот день электроэнергия будет отсутствовать в отдельных домах на улицах Героев Украины и Независимости.

Местные энергетики также отмечают, что график отключения света в неделю с 5 по 11 января в Кропивницком связан исключительно с плановым ремонтом сетей и может изменяться в зависимости от технической ситуации. Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам и следить за официальными обновлениями.

