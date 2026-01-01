Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусматривает предоставление единовременных выплат социально уязвимым категориям граждан в период зимних холодов.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляется в рамках правительственной инициативы "Зимняя поддержка", сообщает Politeka.

Программа охватывает детей из малообеспеченных семей, детей и лиц с инвалидностью, детей под опекой и попечительством, в том числе из числа ВПЛ, а также одиноких пенсионеров.

Каждому из указанных граждан будет начислена единовременная денежная помощь в Кировоградской области в размере 6 500 гривен. Средства можно использовать только для приобретения лекарств и вещей, необходимых для зимнего периода.

Еще 20 ноября 2025 года подать заявку на получение соцпомощи могут наиболее уязвимые категории граждан. Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусматривает два способа оформления.

Первый способ – онлайн через приложение "Дія", а второй – офлайн через Пенсионный фонд. В случае личного обращения гражданин должен прийти в отделение ПФУ с открытой "ДіяКартой" или другим специальным счетом.

Затем специалисты ПФУ оформят заявку и передадут информацию для начисления средств. А для дистанционного оформления необходимо открыть приложение "Дія", найти раздел "Сервисы", выбрать пункт "Зимняя поддержка".

Далее следует найти соответствующую программу и подтвердить наличие "ДіяКарты". Эта карта является банковским счетом, который открывается в приложении и используется для получения средств по госпрограммам.

Для открытия карты нужно зайти в "Услуги", выбрать "ДіяКарту", выбрать банк, подтвердить данные через "ДіяПодпись" и получить реквизиты карты.

