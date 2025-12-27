Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает наиболее уязвимые категории населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через работу гуманитарного хаба «Единение», который обеспечивает переселенцев и стариков продуктовыми наборами и базовыми товарами, сообщает Politeka.

По информации Александровской районной администрации центр функционирует в Александровском районе и стал ключевым местом комплексной поддержки для лиц в сложных жизненных обстоятельствах.

Помимо обеспечения пищевыми продуктами и гигиеническими наборами, посетители получают консультации по социальной помощи, интеграции в общество и другие доступные виды поддержки.

Особое внимание уделяется жителям Покровского района, где уровень потребности в помощи остается самым высоким. Благодаря деятельности хаба семьи переселенцев и пенсионеры имеют возможность частично возместить расходы на питание и базовые нужды.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Специалисты помогают оформить необходимые документы, регистрируют запросы и советуют по ресурсам, которые можно получить в общине.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает наиболее уязвимые категории населения, среди которых пожилые люди, пациенты с онкологическими заболеваниями и лица с инвалидностью первой и второй группы.

Распределение продуктов и свертков производится по заранее опубликованному графику в официальном Телеграмм-канале хаба «Единение». Там также публикуют актуальные новости, объявления о мероприятиях и обновлениях деятельности центра, чтобы получатели могли планировать визиты.

Организаторы призывают жителей пользоваться этой возможностью своевременно, чтобы обеспечить стабильность в повседневной жизни и получить необходимую поддержку.

