Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области становятся настоящим спасательным кругом для многих украинцев, сообщает Politeka.
Речь идет о специально сформированных продовольственных коробках, которые рассчитаны на 30 дней и покрывают около 60 процентов от месячной нормы потребления калорий.
В состав такого набора бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области входят базовые товары длительного хранения.
В частности, мука, гречневая и пшенная крупа, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.
Продовольственные наборы распределяются не только в нашем регионе, но и в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Решения о формате помощи принимаются с учетом ситуации с продовольственной безопасностью, работы местных рынков и условий безопасности.
В отдельных общинах поддержку могут получать все жители, в других она предусмотрена только для людей, отвечающих определенным критериям уязвимости, согласованным с партнерами или местными властями.
Именно в таком формате реализуются бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области, где помощь оказывают через локальные благотворительные организации.
В регионе партнером программы является АДРА, которая обслуживает Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области, в частности Бериславский район.
Обратиться с вопросами раздачи можно по номеру горячей линии 0800 20 13 30. Линия работает с Пн–Чт: 08:00–20:00, в Пт: 08:00–14:00, Сб: выходной.
Кроме стандартных коробок предусмотрена и выдача готовых к употреблению продовольственных наборов для людей, которые недавно эвакуировались или не имеют возможности самостоятельно готовить еду.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.